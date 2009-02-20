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PLK WARSAW RADOM

Signature(s)

Montant
235 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 235 000 000 €
Transports : 235 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2013 : 235 000 000 €
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Related public register
18/06/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK WARSAW RADOM
Related public register
17/06/2014 - Résumé non technique - PLK WARSAW RADOM
Communiqués associés
Pologne : 235 m pour la modernisation du réseau ferroviaire

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mai 2013
Statut
Référence
Signé | 03/12/2013
20120045
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK WARSAW RADOM
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 235 million
EUR 541 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the modernisation of the entire railway line from Warsaw (Okecie, km 11.800) via Warka (km 56.444) to Radom (km 102.944). The line now allows for maximum travel speed of 80 km/h. At certain bridges the speed has to be reduced to 10 km/h.

The project will be located on the trans-European transport network (TEN-T), according to the proposed revision of the TEN-T guidelines. It is also located in a convergence area and promotes regional development by facilitating access. The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects to develop less developed regions as well as point (c) common interest. The project is expected to be co-funded under the 2007-2013 Operational Program Infrastructure and Environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project forms part of the Polish Railway Master Plan to 2030 as well as the Infrastructure & Environment Operational Program 2007 to 2013. Both of these have been subject to high level environmental assessment in accordance (SEA), in compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC.
The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and was screened in by the Competent Authorities. EIA has been carried out for the entire corridor from Warsaw via Radom to Kielce. The EIA procedure was preceded by a Natura 2000 assessment of the relevant Natura 2000 areas. The EIA decision was issued on 20.2.2009 by the regional director of Environmental Protection in Warsaw. The decision became final on 15.4.2009. A separate decision, preceded by a Natura 2000 assessment, was issued for the power supply connection between the town of Gora Kalwaria and the planned Czachowek traction substation. This element of the project was screened out.
The project’s potential impacts on protected areas and species are to be further appraised.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK WARSAW RADOM
Date de publication
18 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48598842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - PLK WARSAW RADOM
Date de publication
17 Jun 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53220136
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20120045
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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