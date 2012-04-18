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PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2

Signature(s)

Montant
65 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 65 000 000 €
Transports : 65 000 000 €
Date(s) de signature
19/10/2012 : 65 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PL
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Communiqués associés
Pologne : La BEI prolonge son appui à la modernisation du rail

Fiche récapitulative

Date de publication
18 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 19/10/2012
20120032
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PLK E59 CZEMPIN POZNAN
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 65 million
EUR 240 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of 32 kms of E-59 Railway line (Wroclaw - Poznan), on the section from Czempin to Poznan.

The modernisation will entail replacing the track bed, track, structures and catenary, largely along the existing alignment, together with improvements to the power supply, signaling, telecoms and stations. The project will help prepare the section of line for future installation of ERTMS, scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation during the next financing perspective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and was screened in by the competent authority. In 2009, an EIA was undertaken and the competent authority gave its positive environmental decision in November 2011. The railway crosses the Special Protection Area of Ostoja Rogalinska (PLB 200017) and Site of Community Importance of Rogalinska Dolina Warty (PLH 300012). So the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.

The promoter is a public contracting authority. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Date de publication
10 Jun 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66981402
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120032
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88695850
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120032
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PLK E59 CZEMPIN POZNAN
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