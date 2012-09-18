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FLSMIDTH RDI II

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 125 000 000 €
Industrie : 125 000 000 €
Date(s) de signature
15/01/2013 : 125 000 000 €
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Related public register
15/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLSMIDTH RDI II
Communiqués associés
Danemark : 125 millions d’euros à l’appui des activités de R-D de FLSmidth

Fiche récapitulative

Date de publication
18 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 15/01/2013
20120016
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLSMIDTH RDI II
FLSMIDTH & CO A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 235 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's RDI programme 2013-2016 for the cement industry, focusing on developing innovative products as well as more efficient production processes.

Development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular the reduction of atmospheric emissions) and improve their energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in Research, Development and Innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 2011/92. The output of the investment programme is associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular the reduction of atmospheric emissions) and improve their energy efficiency.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Danemark : 125 millions d’euros à l’appui des activités de R-D de FLSmidth

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLSMIDTH RDI II
Date de publication
15 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64128204
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120016
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
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Related public register
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FLSMIDTH RDI II
Fiche technique
FLSMIDTH RDI II
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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