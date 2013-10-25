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SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO

Signature(s)

Montant
23 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Burkina Faso : 23 000 000 €
Énergie : 23 000 000 €
Date(s) de signature
17/09/2014 : 23 000 000 €
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19/11/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO
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08/11/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO - Etude d'Impact Environnemental
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08/11/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO - Addendum à l'Etude d'Impact Environnemental et Social
Communiqués associés
Burkina Faso : Afrique de l'Ouest : la BEI prête 23 millions d'EUR à l'appui d'un projet lié à l'énergie solaire

Fiche récapitulative

Date de publication
25 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 17/09/2014
20120002
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO
Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 23 millions
EUR 71 millions
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

SONABEL, la société publique d'électricité du Burkina Faso, souhaite installer une centrale solaire de 30 MW pour alimenter le réseau interconnecté, afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale.

Le projet contribuera à satisfaire la demande en électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Il permettra donc de réduire la dépandance du Burkina Faso aux importations d'énergies fossiles, de soutenir son développement économique et d'éviter les impacts environnementaux de la génération électrique à partir des énergies fossiles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe II de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), qui laisse à l'autorité compétente le soin de déterminer s'il y a lieu de réaliser une EIE, soit sur la base de critères prédéfinis, soit au cas par cas. Les incidences environnementales négatives des centrales solaires photovoltaïques sont généralement limitées et concentrées durant la phase de construction. D’après les informations disponibles, le projet est situé dans une zone industrielle, sur un terrain appartenant au promoteur, et l'autorité nationale compétente dans le domaine de l'environnement a jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’une EIE. Durant l’instruction, il sera vérifié que le projet est conforme à la politique environnementale et sociale de la Banque pour les opérations à l’extérieur de l’Union européenne. Pour ce qui est des aspects sociaux, une attention particulière sera accordée aux conditions de travail, de santé et de sécurité, pour lesquelles la conformité avec les normes internationalement reconnues sera vérifiée.

Le promoteur se verra demander de mettre en œuvre le projet conformément au Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la Commission européenne, comme l’impose l’intervention du FED. La mise en œuvre du projet se fera également dans le respect du Guide de la BEI pour la passation des marchés, qui prévoit, pour ce qui est de l’admissibilité, que les critères de l’instrument de l’UE s’appliquent seuls. Les appels d’offres internationaux seront publiés au JOUE.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO
Date de publication
19 Nov 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49974048
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO - Etude d'Impact Environnemental
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63108881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO - Addendum à l'Etude d'Impact Environnemental et Social
Date de publication
8 Nov 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
123884237
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20120002
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Burkina Faso
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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