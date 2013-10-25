SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO

S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe II de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), qui laisse à l'autorité compétente le soin de déterminer s'il y a lieu de réaliser une EIE, soit sur la base de critères prédéfinis, soit au cas par cas. Les incidences environnementales négatives des centrales solaires photovoltaïques sont généralement limitées et concentrées durant la phase de construction. D’après les informations disponibles, le projet est situé dans une zone industrielle, sur un terrain appartenant au promoteur, et l'autorité nationale compétente dans le domaine de l'environnement a jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’une EIE. Durant l’instruction, il sera vérifié que le projet est conforme à la politique environnementale et sociale de la Banque pour les opérations à l’extérieur de l’Union européenne. Pour ce qui est des aspects sociaux, une attention particulière sera accordée aux conditions de travail, de santé et de sécurité, pour lesquelles la conformité avec les normes internationalement reconnues sera vérifiée.