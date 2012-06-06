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GIESECKE&DEVRIENT RDI

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 2 700 000 €
Allemagne : 47 300 000 €
Industrie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
27/07/2012 : 2 700 000 €
27/07/2012 : 47 300 000 €
Autres liens
Related public register
13/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
6 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 27/07/2012
20120001
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GIESECKE&DEVRIENT RDI
GIESECKE & DEVRIENT GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 120 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s R&D activities in relation to its two key business lines: (i) bank note processing and (ii) mobile security including payment solution. More precisely, it comprises the development of a new generation of bank note inspection machines, enhanced secure payment solutions and new authentication solutions for the telecommunication as well as the governmental sector.

Knowledge Economy

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments concern RDI activities within existing facilities. Therefore it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 85/337/EC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The full details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
13/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE&DEVRIENT RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Date de publication
13 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66449509
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20120001
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67664054
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20120001
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI
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Fiche récapitulative
GIESECKE&DEVRIENT RDI
Fiche technique
GIESECKE&DEVRIENT RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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