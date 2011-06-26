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ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Monténégro : 30 000 000 €
Transports : 30 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2014 : 30 000 000 €
Autres liens
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03/07/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
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02/05/2017 - Plan d'Action de Réinstallation - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework

Fiche récapitulative

Date de publication
26 novembre 2013
Statut
Référence
Signé | 27/06/2014
20110626
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
MONTENEGRO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 66 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation of main and secondary roads and construction of city bypasses

The project is expected to promote economic growth, facilitate trade, support private sector development and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region. The project is therefore eligible under the Mandate of the Pre-Accession countries. It is estimated that some 54 km of roads will be constructed or upgraded and a 2.5km tunnel will be built.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The individual components of the project are investments of small and medium size that are likely to have reduced environmental and social impacts. If situated in the EU, these schemes would likely fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partners. An appropriate Resettlement Policy Framework will be developed to address potential physical or economic displacement.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
Date de publication
3 Jul 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
53495794
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110626
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Land Acquisition Plan of Action for Lepenac Climbing Lane
Date de publication
8 Apr 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74965889
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110626
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Plan d'Action de Réinstallation - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework
Date de publication
2 May 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74969192
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Plan d'Action de Réinstallation
Numéro du projet
20110626
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays préadhésion
Pays
Monténégro
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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