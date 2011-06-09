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STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 160 000 000 €
Eau, assainissement : 160 000 000 €
Date(s) de signature
22/11/2012 : 160 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Fiche récapitulative

Date de publication
26 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 22/11/2012
20110609
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Hamburger Stadtentwaesserung (HSE)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 420 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investments in the Hamburg sewerage system 2012-2015

Protection of Environment and Sustainable Communities

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. In addition, for any part of the scheme that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures needed to comply with the Habitats Directive 92/43/EC and the Birds Directive 2009/147/EC.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EEC, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66414861
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110609
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87782090
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110609
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
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Fiche récapitulative
STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Fiche technique
STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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