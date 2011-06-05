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ILIAD BROADBAND II

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 200 000 000 €
Télécom : 200 000 000 €
Date(s) de signature
27/08/2012 : 200 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD BROADBAND II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Communiqués associés
Innovation en France : 200 millions d’euros au Groupe Iliad

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 27/08/2012
20110605
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ILIAD BROADBAND II
ILIAD SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 447 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Roll-out of very high speed telecommunications networks throughout France, including roll-out in less densely populated areas of the country.

The project entails promoter’s investments into next generation fibre-based broadband infrastructures in France (Very-high-bit-rate digital subscriber line, VDSL and Fibre-to-the-Home, FTTH), including also less-densely-populated areas of the country, as well as into Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) based broadband infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
03/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD BROADBAND II
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Autres liens
Communiqués associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD BROADBAND II
Date de publication
3 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66242791
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110605
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
72453974
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110605
Secteur(s)
Télécom
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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03/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ILIAD BROADBAND II
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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