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PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA

Signature(s)

Montant
204 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 204 000 000 €
Aménagement urbain : 204 000 000 €
Date(s) de signature
4/06/2013 : 30 000 000 €
29/04/2014 : 34 000 000 €
11/11/2013 : 55 000 000 €
23/11/2012 : 85 000 000 €
Autres liens
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12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Communiqués associés
Italie : la BEI prête 249 millions d'EUR à la Province et à l'université de Trente

Fiche récapitulative

Date de publication
12 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 23/11/2012
20110594
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRASTRUCTURE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 342 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of public infrastructure investments promoted by the Province of Trento

The infrastructure schemes aim at improving municipal infrastructure, including municipal roads, schools, kindergartens and other social infrastructure and thus improve the quality of life of the residents of the Province. It is also expected that the investments will support the long-term economic growth of the Province.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-sector multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network or similar (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details are to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66411119
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110594
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77560618
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110594
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRASTRUCTURE
Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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