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TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 75 000 000 €
Énergie : 75 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2013 : 15 000 000 €
25/07/2012 : 60 000 000 €
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24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR

Fiche récapitulative

Date de publication
3 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 25/07/2012
20110573
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR
A local multi-utility group in charge of the management and operation of the gas distribution and production of electricity from renewable sources.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is part of the promoter’s ongoing investment programme to upgrade and expand its gas distribution networks in its concession areas (including 106 municipalities in 8 provinces of Tuscany Region). It also covers the installation of several small solar photovoltaic systems on the roofs of industrial/commercial/agricultural facilities and of all the gas pressure reduction and metering stations owned by the promoter.

The upgrading and the expansion of the gas distribution is necessary to maintain a safe, reliable and leak-free service to existing consumers, meet peak demands, and to cater for growing demand. Any increase of penetration of gas in domestic, commercial and industrial sectors will tend to displace less efficient and more polluting sources of energy, thereby contributing to the EU objectives of resource efficiency in energy and environmental protection. The installation of solar photovoltaic systems contributes to national and European targets for renewable energy generation and hence to environmental and security of energy supply objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Current information suggests that the project components will fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the EU Official Journal where appropriate.

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Documents liés
24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR
Date de publication
24 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58602959
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110573
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR
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Fiche récapitulative
TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR
Fiche technique
TOSCANA ENERGIA GAS & SOLAR

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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