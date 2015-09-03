ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, leaving the decision on the requirement for a full EIA with the responsible competent authority. Notwithstanding, an EIA is being done. During appraisal, the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with the applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Armenia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention). The appraisal will also review the proposed arrangements, as prescribed in the bid documents, including design, implementation, operation or monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impact.