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ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD

Signature(s)

Montant (.*)
55 250 000 €
Pays
Secteur(s)
Arménie : 55 250 000 €
Transports : 55 250 000 €
Date(s) de signature
4/12/2019 : 4 250 000 €
29/01/2016 : 51 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 4 250 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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27/11/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 septembre 2015
Statut
Référence
Signé | 29/01/2016
20110566
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD
Ministry of Transport and Communication
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 51 million
EUR 102 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation and upgrading of about 90 kilometres of the M6 interstate road between Vanadzor in central Armenia and Bagratashen at the northeastern border with Georgia.

The rehabilitation of the M6 road corridor will contribute to the development of trade, regional integration and interconnectivity, which are important factors for economic growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, leaving the decision on the requirement for a full EIA with the responsible competent authority. Notwithstanding, an EIA is being done. During appraisal, the Bank will review the EIA process to confirm that it complies with the applicable domestic legislation, the principles laid out in the EU directives and any other relevant international conventions to which the Republic of Armenia is party, including an assessment of any cross-border impact of the project on the environment (ESPOO Convention). The appraisal will also review the proposed arrangements, as prescribed in the bid documents, including design, implementation, operation or monitoring measures that seek to avoid, mitigate or compensate for negative environmental or social impact.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules. The calls for tenders and the award notices will be published in the Official Journal of the European Union as appropriate.

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This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARMENIA M6 INTERSTATE ROAD
Date de publication
27 Nov 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63269473
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110566
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Arménie
Disponible au public
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