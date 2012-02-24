SAO PAULO POWER DISTRIBUTION - ELEKTRO

Fiche récapitulative
The project aims at the renewal and expansion of the promoter's distribution networks, reducing energy losses and enhancing the reliability and quality of electricity supply in the states of Sao Paulo and part of Mato Grosso do Sul. The project will connect some 116 000 customers to the network, of which over 39 000 are low income.
The project complies with the External mandate as it supports economic infrastructure, social inclusion and poverty alleviation, while supporting EU presence in Latin America through the transfer of know-how.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC and its amendments, requiring the component authority to determine whether an EIA is required. Normally ElAs would not be expected given the focus on medium and low voltage networks, whose impacts are related to visual nuisance, vegetation clearance and disturbances during construction. The local environmental assessment rules, biodiversity and social impacts have been assessed during appraisal and the promoter's capacity to address them is good.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.