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ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Signature(s)

Montant
120 084 058,84 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 120 084 058,84 €
Énergie : 120 084 058,84 €
Date(s) de signature
20/12/2013 : 120 084 058,84 €
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Related public register
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Related public register
12/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
7 janvier 2013
Statut
Référence
Signé | 20/12/2013
20110551
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
ELECTRICITY NORTH WEST LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 115 million (GBP 100 million)
EUR 660 million (GBP 572 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Electricity distribution networks upgrade in North West England 2013-15

The project is aimed at: replacing ageing, failure prone distribution assets; network reinforcement; and quality of supply improvement, of the promoter’s network which is located in the North West of England. The project encompasses a large number of components that will be implemented during a 3-year period. The investments mainly target upgrading and retrofitting of overhead lines, underground cables and substations from low voltage distribution to high voltage transmission and new connections.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project schemes fall under Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will thus be screened in accordance with national legislation. Environmental impact studies, if required, will be carried out in accordance with relevant EU and national environmental legislation and mitigating measures will be applied as necessary. It is anticipated that none of the project components will require an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
12/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Date de publication
17 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47285193
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110551
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Date de publication
12 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69708492
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110551
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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17/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
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Fiche technique
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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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