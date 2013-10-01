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ITP AEROTURBINES XTEND RDI

Signature(s)

Montant
119 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 119 000 000 €
Industrie : 119 000 000 €
Date(s) de signature
26/09/2014 : 119 000 000 €
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Related public register
02/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITP AEROTURBINES XTEND RDI
Communiqués associés
Espagne : la BEI prête 119 millions d'EUR à ITP pour financer des projets de RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 26/09/2014
20110537
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITP AEROTURBINES XTEND RDI
INDUSTRIA DE TURBO PROPULSORES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 119 million
EUR 239 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the research, development and innovation of low pressure turbines and compressors for new generation engines for upcoming versions of single and double aisle aircraft.

The project includes activities for the promoter to expand its customer portfolio to the main engine manufacturers; with special emphasis on the reduction of specific fuel burn, harmful emissions, lower acoustic impact, as well as lower operating cost.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The RDI activities are expected to be carried out in existing R&D centres that will not change their scope due to the project, and is not subject to Directive 2011/92/EU; an EIA is therefore not needed. However the Bank's services will further assess all the environmental details during the due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITP AEROTURBINES XTEND RDI
Date de publication
2 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
48192315
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110537
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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Related public register
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ITP AEROTURBINES XTEND RDI
Fiche technique
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