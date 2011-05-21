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CASABLANCA CSP PROJECT

Signature(s)

Montant
83 750 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 83 750 000 €
Énergie : 83 750 000 €
Date(s) de signature
23/12/2015 : 33 750 000 €
22/12/2015 : 50 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Related public register
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CASABLANCA CSP PROJECT
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
20 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 22/12/2015
20110521
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CASABLANCA CSP PROJECT
ACS SERVICIOS COMMUNICACIONES Y ENERGIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 140 million
EUR 345 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction, operation and maintenance of a concentrated solar power (CSP) plant located in Talarrubias (Badajoz / Extremadura / Spain) with a capacity of 49.9MW and using molten salt storage technology.

The project’s objective is to contribute to the development of renewable energy generation capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC (as amended) and has been screened in by the competent national authorities which have required an EIA including public consultation. According to the information available the project grid connection is partly inside a Natura 2000 site, which includes protected bird species. Confirmation will be obtained that the EIA has been carried out in compliance with EU Directives and whether the environmental authority has performed an appropriate assessment in compliance the EU Habitats Directive.

Neither the promoter nor the special purpose company are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project’s best interests. Details will be verified during appraisal.

Documents liés
22/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CASABLANCA CSP PROJECT
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CASABLANCA CSP PROJECT
Date de publication
22 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66011016
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65817304
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
CASABLANCA CSP PROJECT
Fiche technique
CASABLANCA CSP PROJECT
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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