CASABLANCA CSP PROJECT

Fiche récapitulative
Construction, operation and maintenance of a concentrated solar power (CSP) plant located in Talarrubias (Badajoz / Extremadura / Spain) with a capacity of 49.9MW and using molten salt storage technology.
The project’s objective is to contribute to the development of renewable energy generation capacity.
The project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC (as amended) and has been screened in by the competent national authorities which have required an EIA including public consultation. According to the information available the project grid connection is partly inside a Natura 2000 site, which includes protected bird species. Confirmation will be obtained that the EIA has been carried out in compliance with EU Directives and whether the environmental authority has performed an appropriate assessment in compliance the EU Habitats Directive.
Neither the promoter nor the special purpose company are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project’s best interests. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.