PARMA URBAN SOCIAL HOUSING

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
The project involves the construction of 852 new social and affordable housing units in two phases (ca. 50% of units in each phase). The energy efficiency performance is expected to reach class B. Two of the sites are brownfield areas, while the remaining five sites are in-field developments in already urbanised areas.
The construction of new social/affordable dwellings aims at meeting the need for housing in the city of Parma. The project is mainly targeted at socially and/or economically disadvantaged individuals and families.
The question of the sub-projects falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will be further examined. The construction of housing falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (urban development project), according to which the competent authority decides on the full EIA on a case by case basis. During appraisal the compliance with EU directives will be assessed.
A tender notice was published by the Municipality of Parma in the OJEU on 13/09/2008, Nr. 2008/S 178-237546, with a link to the full tender specifications. In Italy the “Bando di Gara“ was mentioned in the national newspapers “La Repubblica” and “Il Sole 24 ore” on 15/09/2008 and in “Edilizia e Territorio” on 22/09/2008.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
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