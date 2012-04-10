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FIAT INDUSTRIAL R&D

Signature(s)

Montant
350 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 28 000 000 €
Suisse : 31 500 000 €
Italie : 290 500 000 €
Industrie : 350 000 000 €
Date(s) de signature
18/06/2012 : 28 000 000 €
18/06/2012 : 31 500 000 €
18/06/2012 : 290 500 000 €
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Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIAT INDUSTRIAL R&D
Related public register
28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
Communiqués associés
Italie : Soutien à la R-D : 350 millions d'EUR à Fiat Industrial pour des projets européens

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 18/06/2012
20110494
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FIAT INDUSTRIAL R&D
FIAT INDUSTRIAL SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 350 million
EUR 782 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of Fiat Industrial’s Research & Development activities related to industrial vehicles.

The project proposed for financing will include selected R&D activities for the development of innovative powertrain – including alternative powertrains and fuel technologies, material and vehicle technologies for application in commercial, construction and agricultural vehicles aiming at the improvement of fuel efficiency, reduction of pollutant and greenhouse gas emissions, and enhancing vehicle safety.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Any possible environmental issues will however be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIAT INDUSTRIAL R&D
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64097299
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110494
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Allemagne
Italie
Suisse
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
Date de publication
28 Oct 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67704810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110494
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays de l'AELE
Pays
Allemagne
Italie
Suisse
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FIAT INDUSTRIAL R&D
Fiche technique
FIAT INDUSTRIAL R&D
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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