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DAIMLER R&D

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 300 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
15/05/2012 : 300 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
6 février 2012
Statut
Référence
Signé | 15/05/2012
20110493
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Daimler R&D

Daimler AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 620 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of the promoter’s RDI activities for the development of small Internal Combustion Engines and lightweight material technology.

The project will have positive environmental results through a reduction of fuel consumption and CO2 emissions. Moreover the project is aiming to improve the safety of vehicles.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Any possible environmental issue will however be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER R&D
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER R&D
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64097298
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110493
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67710461
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110493
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/01/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DAIMLER R&D
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - DAIMLER R&D
Autres liens
Fiche récapitulative
Daimler R&D
Fiche technique
DAIMLER R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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