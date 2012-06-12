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THAMES WATER CLIMATE ACTION

Signature(s)

Montant
530 340 404,54 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 530 340 404,54 €
Eau, assainissement : 530 340 404,54 €
Date(s) de signature
4/12/2012 : 530 340 404,54 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION

Fiche récapitulative

Date de publication
12 juin 2012
Statut
Référence
Signé | 04/12/2012
20110483
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
THAMES WATER CLIMATE ACTION
THAMES WATER UTILITIES LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 510 million (GBP 430 million)
EUR 1023 million (GBP 863 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Improvement of water infrastructures in London and the Thames Valley.

The programme forms part of Thames Water Utilities Limited’s (TWUL) capital expenditure programme for the regulatory period 2011-2015, Asset Management Plan 5 (AMP5). The EIB has been financing successive AMP programmes across the UK since the sector privatisation in 1989. This is the eighth such loan to Thames Water, the largest of the 10 water and sewerage companies in England and Wales, which serves the London area.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality and environmental regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

Thames Water fully complies with the requirements of Procurement Directive 93/38/EC of June 1993 and its amendment 2004/17/EC as well as 93/37/EEC of 14 June 1993 for public works contracts, 93/36/EEC of 14 June 1993 for public supply contracts, 92/50/EEC of 18 June 1992 for public service contracts and their amendment Directive 2004/18/EC of 31 March 2004.

Documents liés
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES WATER CLIMATE ACTION
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Date de publication
5 May 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54955975
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110483
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83522479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110483
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
05/05/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - THAMES WATER CLIMATE ACTION
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - THAMES WATER CLIMATE ACTION
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Fiche récapitulative
THAMES WATER CLIMATE ACTION
Fiche technique
THAMES WATER CLIMATE ACTION
Publications connexes
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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