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ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
90 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 90 000 000 €
Industrie : 90 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2013 : 90 000 000 €
Autres liens
Related public register
03/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
29 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 28/06/2013
20110472
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
ITALCEMENTI SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 90 million
EUR 191 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Modernisation of an existing cement facility in Rezzato (BS). In addition the project concerns certain investments of environmental and public interest within and in the surrounding areas of the site.

The project concerns the promoter’s investments for the renovation of the major part of an existing cement plant, located in Rezzato, in the province of Brescia in Italy. The new cement production line is expected to significantly reduce the pollutant atmospheric emissions of the site, specifically of CO2, reduce noise, and improve the energy efficiency.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project, which is expected to reduce the cement plant’s atmospheric emissions and to improve its energy efficiency and CO2 specific emissions, falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EC and an Environmental Impact Assessment (EIA) can be requested by the competent authority. No specific problems are expected because the project (i) is taking place in an existing plant, replacing old production equipment with a technology which is in line with Best Available Technology principles, and (ii) will be operated by an experienced producer. All environmental authorisations and relevant documents including the operational and construction permits will be reviewed during the project’s due diligence.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

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Documents liés
03/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
Date de publication
3 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46126832
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110472
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
03/03/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
Autres liens
Fiche récapitulative
ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY
Fiche technique
ITALCEMENTI REZZATO ENERGY EFFICIENCY

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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