Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

CHISINAU URBAN ROADS

Signature(s)

Montant
10 300 000 €
Pays
Secteur(s)
Moldavie : 10 300 000 €
Transports : 10 300 000 €
Date(s) de signature
21/09/2012 : 10 300 000 €
Autres liens
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU URBAN ROADS
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU URBAN ROADS
Communiqués associés
Moldavie : La BEI soutient le développement des infrastructures urbaines dans la capitale

Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 21/09/2012
20110448
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHISINAU URBAN ROADS
MUNICIPALITY OF CHISINAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 10 million
EUR 28 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation of selected primary and secondary streets and sidewalks in the city centre, as well as establishing integrated on-street parking infrastructure and the replacement of street lighting with modern energy efficient lights and automation and monitoring system on the rehabilitated streets.

The main objective of the project is to improve fluidity of transport in the centre of Chisinau by improving traffic conditions and parking organisation. By addressing the existing serious congestion issues, the project will reduce vehicle operating costs, save time and lower CO2 emissions. The project might also have a positive impact on public transport usage. In addition, the project will ensure that the City centre is sufficiently illuminated, while providing cost saving for the City and have a positive impact on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If located within EU, the project will likely fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. The project implementation is limited to the urban area within the boundaries of the City and no sensitive ecological receptors or protected zones are affected. It is anticipated that the project will not have significant adverse social impacts to local communities or other project affected parties and no land is expected to be acquired for the implementation of the project as well as no involuntary resettlement or economic displacement likely to be triggered. Further environmental and social aspects will be detailed during appraisal.

The project is classified as public sector for procurement purposes. Goods, works and services financed under the Bank’s loan will be procured using the appropriate procedures in accordance with the EIB Guide to Procurement.

A Project Implementation Unit (PIU) has been established within the City Transport Department and it will have overall responsibility for the procurement and implementation of the project. The PIU will be supported by experienced implementation consultant. The procurement aspects will be further detailed during appraisal.

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU URBAN ROADS
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU URBAN ROADS
Autres liens
Communiqués associés
Moldavie : La BEI soutient le développement des infrastructures urbaines dans la capitale

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU URBAN ROADS
Date de publication
22 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
69413040
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110448
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU URBAN ROADS
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253251652
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20110448
Secteur(s)
Transports
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Moldavie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU URBAN ROADS
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU URBAN ROADS
Autres liens
Fiche récapitulative
CHISINAU URBAN ROADS
Fiche technique
CHISINAU URBAN ROADS
Communiqués associés
Moldavie : La BEI soutient le développement des infrastructures urbaines dans la capitale

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Moldavie : La BEI soutient le développement des infrastructures urbaines dans la capitale
Autres liens
Related public register
22/09/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHISINAU URBAN ROADS
Related public register
31/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - CHISINAU URBAN ROADS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes