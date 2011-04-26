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UNICER EFFICIENCY

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 60 000 000 €
Industrie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2012 : 60 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICER EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY

Fiche récapitulative

Date de publication
27 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 20/12/2012
20110426
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNICER EFFICIENCY
A privately owned company engaged in the production and distribution of beverages.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 173 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in administration, processing, logistics and product distribution systems across the group.

Upgrades in the area of operational,energy and environmental efficiencies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects to be financed neither fall under the scope of Directive 97/11/EEC, nor fall under Annex II. It will be confirmed at appraisal that all projects falling under Annex II have been screened out by the Competent Authoritty.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
06/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICER EFFICIENCY
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICER EFFICIENCY
Date de publication
6 Jul 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
67541513
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110426
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
63375108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110426
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/07/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UNICER EFFICIENCY
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - UNICER EFFICIENCY
Autres liens
Fiche récapitulative
UNICER EFFICIENCY
Fiche technique
UNICER EFFICIENCY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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