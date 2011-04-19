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UK POWER NETWORKS UPGRADE

Signature(s)

Montant
445 151 410,92 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 445 151 410,92 €
Énergie : 445 151 410,92 €
Date(s) de signature
30/09/2015 : 13 540 961,41 €
30/09/2015 : 20 311 442,11 €
30/09/2015 : 33 852 403,52 €
28/10/2014 : 64 325 228,36 €
19/12/2012 : 98 667 982,24 €
19/12/2012 : 98 667 982,24 €
28/10/2014 : 115 785 411,04 €
Autres liens
Related public register
24/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS UPGRADE
Related public register
11/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK POWER NETWORKS UPGRADE

Fiche récapitulative

Date de publication
15 février 2012
Statut
Référence
Signé | 19/12/2012
20110419
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK Power Networks Upgrade

UK Power Networks Ltd

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 300 million (EUR 358.51 million)
Estimated at GBP 985.10 million (EUR 1 126 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Rehabilitation and upgrade of three electricity distribution grids in London, Eastern and South-Eastern England 2012-2015

The Project is a 3-year investment programme aimed at renovating and reinforcing the electricity distribution networks of three licensed Distribution Network Operators (DNOs) serving the city of London, the East of England or the South East of England. The Project comprises the implementation of a large number - several thousands - of electricity distribution schemes from low voltage up to 132 kV. The Project also includes research and development activities (R&D) involving the trial of new network technologies and functionalities to facilitate the transition to a “smarter” distribution network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Environmental impact studies have been/shall be carried out in compliance with the relevant EU and national environmental legislation and mitigating measures will be applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
24/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS UPGRADE
11/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK POWER NETWORKS UPGRADE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS UPGRADE
Date de publication
24 Sep 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66392500
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110419
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK POWER NETWORKS UPGRADE
Date de publication
11 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66393371
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110419
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - UK POWER NETWORKS UPGRADE
Related public register
11/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - UK POWER NETWORKS UPGRADE
Autres liens
Fiche récapitulative
UK Power Networks Upgrade
Fiche technique
UK POWER NETWORKS UPGRADE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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