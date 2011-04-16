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KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Signature(s)

Montant (.*)
104 249 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 104 249 000 €
Eau, assainissement : 104 249 000 €
Date(s) de signature
2/10/2018 : 10 373 000 €
2/10/2018 : 16 876 000 €
5/06/2014 : 77 000 000 €
(*) Y compris des subventions à l'investissement de 16 876 000 € fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM ,a 10 373 000 € Investment Grants fourni par NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2013
Statut
Référence
Signé | 05/06/2014
20110416
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)
HOLDING COMPANY FOR WATER AND WASTEWATER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 104 million
EUR 164 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project involves the construction of two new Waste Water Treatment Plants (WWTPs), the expansion of three existing WWTPs and the laying of 694 km of sewers with the installation of 52 pump stations in the the Kafr El Sheikh Governorate.

The project will improve health standards for residents, the quality of irrigation water, as well as the environmental quality of the Nile, Lake Burullus, and the Mediterranean Sea. Indirect benefits include an expected increase in the volume and quality of fish in Lake Burullus (70% of the country's fishing industry), safer agriculture production, improved conditions for tourism on the Mediterranean coast, and job creation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The objective of the project is to provide first time sanitation to residents in three rural districts (Motobas, Desoq, Burullus) of the Kafr El-Sheikh Governorate that have yet not been provided with such services, thus improving health standards for its residents, the quality of irrigation water, the environmental quality of River Nile, Lake Burullus and, ultimately the Mediterranean Sea, as well as further sustaining fish farming in Lake Burullus. These positive impacts will also support employment creation, both directly during construction and operation of the project, as well as indirectly, notably in fish farming and agriculture, as well as tourism on the Mediterranean coast.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement

Commentaires

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Documents liés
02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)
Date de publication
2 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
49959656
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110416
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays méditerranéens
Pays
Égypte
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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02/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - KAFR EL SHEIKH WASTE WATER TREATMENT (EGYPT)
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Fiche technique
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