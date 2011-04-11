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NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Signature(s)

Montant
599 145 020,8 €
Pays
Secteur(s)
Pays-Bas : 599 145 020,8 €
Énergie : 599 145 020,8 €
Date(s) de signature
13/10/2022 : 12 145 020,8 €
14/05/2014 : 180 000 000 €
14/05/2014 : 200 000 000 €
14/05/2014 : 207 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/04/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
28/04/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Fiche récapitulative

Date de publication
26 septembre 2012
Statut
Référence
Signé | 14/05/2014
20110411
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Typhoon Offshore B.V.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 599 million
EUR 2653 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction and operation of an offshore wind park with a total capacity of 600 MW in the North Sea.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In line with national legislation, the project has been subject to an EIA which has been approved by the competent authorities. The Bank will review the EIA during appraisal, including a verification of any effects on nature conservation sites.

The promoter is a private company not benefiting from special or exclusive rights, thus not subject to the EU Utilities Directive. In line with its principles and its statute, the Bank will verify that suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices are applied. Details will be verified during appraisal.

Documents liés
01/04/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Date de publication
1 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52292368
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110411
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Date de publication
28 Apr 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66099050
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110411
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87225632
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110411
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche récapitulative
NETHERLANDS OFFSHORE WIND
Fiche technique
NETHERLANDS OFFSHORE WIND

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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