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SISECAM BULGARIA

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 80 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
10/05/2012 : 80 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2012
Statut
Référence
Signé | 10/05/2012
20110404
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sisecam Bulgaria

TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI AS

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 168 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Expansion of the flatglass and glass tableware manufacturing capacity of the Bulgarian plant of the Turkish glass company Sisecam A.S.

Increasing the export capacity of Trakya Glass Bulgaria EAD, Sisecam’s Bulgarian subsidiary located in Targovishte, Bulgaria, an EU Convergence region with high unemployment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Production of glass falls under Annexe II, 5(d) of Directive 97/11. Two separate EIAs have been established covering a) the second float glass line, the future coating and lamination lines and b) the second glass tableware line. The project is located within the perimeter of an existing industrial plant. Natura 2000 areas are not concerned. The public has been consulted and the competent authority has approved both EIAs and the execution of the project.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and it is not covered by EU Directives on procurement. The promoter carried out competitive international consultations amongst potential suppliers for the technology suppliers and the main construction contract. This is standard practice for this industry and it is in the best interest of the project and acceptable to the Bank.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SISECAM BULGARIA
Date de publication
14 Jan 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64093849
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110404
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
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