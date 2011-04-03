Prague Metro III

The project falls under Annex II of the EIA Directive. The competent authority, namely the Municipal Council of the capital city of Prague – Division of environment protection, assessed that the project did require a full EIA. The favourable EIA Decision for the project (“approving standpoint”) was issued on November 26, 2008. It was assessed that, due to its location and character, should not have major negative impacts, and will not impact any Natura 2000 sites. In general, the metro development is expected to improve the environment due to the decreased car use (or limitation of its growth) and the reduction in bus flows. Overall, noise, air pollution and CO2 emissions should be reduced. All these issues will be analysed in depth at appraisal stage.