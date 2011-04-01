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POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Signature(s)

Montant
400 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 400 000 000 €
Santé : 400 000 000 €
Date(s) de signature
8/11/2013 : 400 000 000 €
Autres liens
Related public register
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
17 juin 2013
Statut
Référence
Signé | 08/11/2013
20110401
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
REPUBLIC OF POLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the national health investment programme for 2013-2017.

Located in a convergence region, the project is eligible under the Economic and Social Cohesion objective. As a health sector investment, the project also responds to the Bank’s Growth and Employment Potential objective (support for urban renewal and regeneration). The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the EU Treaty. The potential and extent to which the investments also contribute to the Bank’s Knowledge Economy priority objective will be examined during appraisal.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Health facilities are not specifically mentioned in the EU Directive 2011/92/EU; however, the project may fall under Annex II of the Directive in relation to urban development, in which case the decision on whether an Environmental Impact Assessment (EIA) is needed is up to the local competent authorities. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Date de publication
7 Feb 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
47278165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110401
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
07/02/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Autres liens
Fiche récapitulative
POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME
Fiche technique
POLAND HEALTH INVESTMENT PROGRAMME

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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