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ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Signature(s)

Montant
31 436 655,15 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 31 436 655,15 €
Santé : 6 287 331,03 €
Transports : 25 149 324,12 €
Date(s) de signature
11/09/2012 : 6 287 331,03 €
11/09/2012 : 25 149 324,12 €
Autres liens
Related public register
23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2011
Statut
Référence
Signé | 11/09/2012
20110383
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP

Uberior Fund Manager Limited

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
To be determined
To be determined
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Primary infrastructure fund focusing on social and economic infrastructure projects in the UK and Western Europe.

The fund will invest equity in greenfield economic and social infrastructure projects.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the projects in the Fund’s pipeline would be considered to be Annex I or Annex II (screened in) of the EIA Directive 85/337/EC (as amended), thus requiring a full EIA, and some might have an impact on Natura 2000 sites, in which case the requirements of the Habitats Directive 1992/43/EC and Birds Directive 79/409/EEC will apply. The promoter’s capacity and procedures will be assessed to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as its capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurement Directives.

Documents liés
23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Date de publication
23 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58580878
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110383
Secteur(s)
Transports
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74974481
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110383
Secteur(s)
Transports
Santé
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS
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Fiche récapitulative
Lloyds Bank European Infrastructure Partners LP
Fiche technique
ABERDEEN UK INFRASTRUCTURE PARTNERS

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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