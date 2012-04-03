VERBUND PSP REISSECK II

Fiche récapitulative
The project is a 430MW pumped storage scheme for hydroelectric power generation, located within the boundaries of the municipalities of Mühltal, Reisseck and Zandlach (Kärnten). It comprises new electricity generating equipment, an underground transmission cable, a new underground system of 5.3km long water tunnels, shafts, caverns, pump and turbine houses.
The project will link-in with the existing pumped storages Malta and Kreuzeck in the same area, which have at present a combined capacity of 1029MW. It makes use of existing reservoirs and takes advantage of their significant water volumes and elevation difference between water intake and discharge. As a result the project does not require new water reservoirs. Overall the project will allow for a more efficient use of water resources currently feeding the two existing storage schemes while significantly increasing the operational flexibility and electricity generation capacity in the regi
The project supports EU and national energy objectives
The project is an expansion of two existing hydroelectric power generation schemes. The promoter has conducted an environmental impact assessment, which was approved by the national authorities in October 2009.
The European Commission has exempted the generation of electricity in Austria from public procurement provisions by Decision 2008/585/EC. The Bank will review the project’s procurement procedures to ensure that its funds are used appropriately for the purchase of works, goods and services.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.