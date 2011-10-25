Eastern Africa Transport Corridor

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Fiche récapitulative
Uganda National Road Authority (UNRA)
Road improvements on three selected sections (58 km) of the Northern Road Corridor, including two bypasses for the cities of Kampala and M’barara, connecting the port of Mombasa in Kenya to Uganda, Rwanda, Burundi and Eastern DRC.
The project alleviates transport bottlenecks and as such is expected to generate travel time savings, reduce accident levels and lower vehicle operating costs; the modernization of this transport infrastructure is crucial for economic growth in the area, trade expansion and investment, elements which are key to regional integration, the creation of wealth and poverty reduction.
The M’barara bypass is a green-field development which is expected to have minor environmental and social (resettlement) impacts. This has been confirmed by its ESIA, which is proposed to the competent Ugandan environmental Authority for approval to be expected shortly.
The Kampala Northern bypass is operational as dual carriageway since 2009 and will be upgraded to a dual two-lane road. Almost all land has been acquired already by the Government of Uganda; apart from the impacts during construction, for which appropriate mitigating measures will be foreseen, environmental impacts are expected to be minor; some involuntary resettlement might be requested which is to be addressed in a Resettlement Action Plan (RAP) compliant with national and EU policy. The quantum of resettlement and measures to manage the process are to be reviewed.
The promoter, the Ugandan Road Authority, is a public authority and, if operating as a contracting entity in the EU, would be subject to the provisions of the public procurement Directive 2004/18. The promoter will therefore be required to undertake procurement in accordance with the EIB Guide to Procurement which imposes the main mechanisms of the EC Directives. The promoter will adopt the EC General Regulations and Practical Guide (PRAG) applicable to EDF financed contracts. The PRAG is considered as being compliant with the Bank’s Guide to Procurement.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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