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AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 40 000 000 €
Infrastructure composite : 40 000 000 €
Date(s) de signature
28/06/2012 : 40 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Fiche récapitulative

Date de publication
5 mars 2012
Statut
Référence
Signé | 28/06/2012
20110349
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ambiente Urbano Bologna IV

Comune di Bologna

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 80 million
EUR 370 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of the 2012-2015 public works multi-annual plan, including investments in several sectors such as mobility, education, culture and urbanisation.

The project will contribute to upgrading the urban infrastructure. It will also support the the city in reaching its objetives of urban and environmental development, achieving the optimisation of a sustainable public transport system, the revaluing of urban spaces and public green areas, the improvement of municipal facilities (sport, education, social and culture) and the delivery of social services to the resident population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes might eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU threshold will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

Documents liés
25/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Date de publication
25 Sep 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
62124861
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110349
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90798540
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110349
Secteur(s)
Infrastructure composite
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/09/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV
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Fiche récapitulative
Ambiente Urbano Bologna IV
Fiche technique
AMBIENTE URBANO BOLOGNA IV

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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