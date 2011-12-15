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METRO DE QUITO

Signature(s)

Montant
240 968 729,7 €
Pays
Secteur(s)
Équateur : 240 968 729,7 €
Transports : 240 968 729,7 €
Date(s) de signature
14/11/2016 : 40 968 729,7 €
28/11/2012 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2011
Statut
Référence
Signé | 28/11/2012
20110297
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
METRO DE QUITO
Distrito Metropolitano de Quito
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 241 million
EUR 1827 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction of the first metro line in Quito, 23 km long, with 15 stations. The project also includes the acquisition of 18 new 6-car trains to operate on the line.

The project should help promote a sustainable public transport system in Quito. The city currently suffers from congestion problems and the project should attract private car users. The proposed operation would be in line with the strategic objectives set for the ALA Mandate, as it contributes to environmental sustainability and energy use optimisation, due to the expected positive modal shift to metro from private vehicles, with a reduction in transport-related pollutants emissions and fuel consumption.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

According to EU legislation, metro projects fall under Annex II of Directive 85/337/EC as amended and therefore competent authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not. The EIA process for the project started during the second half of 2011, and is expected to be concluded by Q1 2012. The EIB will ensure that, together with compliance with national legislation, the EIA respects the principles of EU Directives, including aspects of public consultation and stakeholders engagement. A proper resettlement policy framework and action plan are also required, in line with EU policy. The project is expected to bring to an overall improvement of environment thanks to the reduction in transport-related emissions. All details about these issues will be checked at appraisal stage

The project will have to comply with the basic principles of the EU policy on procurement. As it is still at an early stage, procurement procedures have not started yet. Full details on procurement for all the components will be checked during appraisal and monitored during implementation. The main project components shall in any case be internationally tendered, consistent with the principles of EIB's Guide to Procurement, the application of which is a precondition for Bank financing. Through the international competitive bidding process, it is expected a strong participation of EU contractors in the bidding for the civil works and the rolling stock.

Garantie au titre du MPE
Commentaires

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METRO DE QUITO
Date de publication
15 Oct 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
54955479
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110297
Secteur(s)
Transports
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Equateur
Disponible au public
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Lien vers la source
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