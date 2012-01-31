W Macedonia SWM PPP

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a waste treatment and disposal facility in the area of West Macedonia.

The project will provide an improved mode of treatment of residual waste generated in the region, which currently is disposed in landfills. In addition to contributing to diversion of waste from landfill disposal in line with EU and national policy, the project will enable some recycling and recovery of waste. The project will also contribute to reduction of greenhouse gas emissions by diversion of waste from landfills, and thus be in line both with EU policy and the Bank’s policies and lending priorities of climate change mitigation.

The project is eligible for EIB financing under Article 309 c) of the Treaty as an environmental and possibly energy project of common interest. Being a convergence region, the Project is also eligible under Article 309 a) projects for developing less-developed regions.