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W MACEDONIA SWM PPP

Signature(s)

Montant
12 718 558 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 12 718 558 €
Déchets solides : 12 718 558 €
Date(s) de signature
10/06/2015 : 12 718 558 €
Autres liens
Related public register
25/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - W MACEDONIA SWM PPP
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP

Fiche récapitulative

Date de publication
31 janvier 2012
Statut
Référence
Signé | 10/06/2015
20110280
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
W Macedonia SWM PPP

Diacheirisis Aporrimaton Ditikis Makedonias SA (DIADYMA)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a waste treatment and disposal facility in the area of West Macedonia.

The project will provide an improved mode of treatment of residual waste generated in the region, which currently is disposed in landfills. In addition to contributing to diversion of waste from landfill disposal in line with EU and national policy, the project will enable some recycling and recovery of waste. The project will also contribute to reduction of greenhouse gas emissions by diversion of waste from landfills, and thus be in line both with EU policy and the Bank’s policies and lending priorities of climate change mitigation.

The project is eligible for EIB financing under Article 309 c) of the Treaty as an environmental and possibly energy project of common interest. Being a convergence region, the Project is also eligible under Article 309 a) projects for developing less-developed regions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists primarily of a waste treatment facility that will enable diversion of residual waste from landfills and some recovery of recyclables and possibly energy generation from the residual waste stream. The project will thus contribute to reaching compliance with EU policy and targets on landfill diversion and recycling, and will also contribute to climate change mitigation. The facilities will be constructed next to a site where a sanitary landfill has been operated since 2005.

Procurement is carried out through restricted international competitive tendering, in accordance with Greek PPP regulations and in line with the EU Public Procurement Directive (2004/18/EC). A shortlist of bidders has recently been announced and final bid submission will take place in 1H12. The preferred bidder is expected to implement the project through a turn key contract for implementation of the waste treatment facility and a sub-contract for operation and maintenance of the project facilities.

Documents liés
25/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - W MACEDONIA SWM PPP
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - W MACEDONIA SWM PPP
Date de publication
25 Jan 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
46733782
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110280
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP
Date de publication
1 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88393303
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110280
Secteur(s)
Déchets solides
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/01/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - W MACEDONIA SWM PPP
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - W MACEDONIA SWM PPP
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Fiche récapitulative
W Macedonia SWM PPP
Fiche technique
W MACEDONIA SWM PPP

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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