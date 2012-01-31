W Macedonia SWM PPP

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Fiche récapitulative
Diacheirisis Aporrimaton Ditikis Makedonias SA (DIADYMA)
The project comprises the design, construction, operation and maintenance of a waste treatment and disposal facility in the area of West Macedonia.
The project will provide an improved mode of treatment of residual waste generated in the region, which currently is disposed in landfills. In addition to contributing to diversion of waste from landfill disposal in line with EU and national policy, the project will enable some recycling and recovery of waste. The project will also contribute to reduction of greenhouse gas emissions by diversion of waste from landfills, and thus be in line both with EU policy and the Bank’s policies and lending priorities of climate change mitigation.
The project is eligible for EIB financing under Article 309 c) of the Treaty as an environmental and possibly energy project of common interest. Being a convergence region, the Project is also eligible under Article 309 a) projects for developing less-developed regions.
The project consists primarily of a waste treatment facility that will enable diversion of residual waste from landfills and some recovery of recyclables and possibly energy generation from the residual waste stream. The project will thus contribute to reaching compliance with EU policy and targets on landfill diversion and recycling, and will also contribute to climate change mitigation. The facilities will be constructed next to a site where a sanitary landfill has been operated since 2005.
Procurement is carried out through restricted international competitive tendering, in accordance with Greek PPP regulations and in line with the EU Public Procurement Directive (2004/18/EC). A shortlist of bidders has recently been announced and final bid submission will take place in 1H12. The preferred bidder is expected to implement the project through a turn key contract for implementation of the waste treatment facility and a sub-contract for operation and maintenance of the project facilities.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.