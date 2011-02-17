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EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2011 : 4 000 000 €
24/09/2013 : 5 000 000 €
24/09/2013 : 6 000 000 €
12/06/2012 : 7 000 000 €
27/12/2012 : 8 000 000 €
10/04/2012 : 20 000 000 €
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Des entreprises kényanes vont bénéficier d’un prêt de 7 millions d’EUR accordé par la BEI à K-REP Bank

Fiche récapitulative

Date de publication
8 février 2013
Statut
Référence
Signé | 08/02/2013
20110217
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EAC MICROFINANCE GLOBAL AUTHORISATION
A number of financial intermediaries, including Co-operative Bank of Kenya Ltd, Faulu Kenya DTM, K-Rep Bank Kenya, DFCU Uganda, Centenary Rural Development Bank Uganda and KCB Bank Rwanda Ltd.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The purpose of the East Africa Community (EAC) Microfinance Global Authorisation is to establish a lending framework targeting financial intermediaries with a focus on micro entrepreneurs and small enterprises in rural and urban regions in EAC countries.

On-lending to micro- and small-enterprises for the purpose of productive financing. The EIB financing should be dedicated to fund working capital and investment capital needs of final beneficiaries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate. Intermediaries to ensure compliance with Client Protection Principles.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Commentaires

Eligible sectors include production, services, trade and agro-industry. Household needs and consumer loans (including salary loans) are not eligible.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Small shop in Nairobi funded by local financial institutions under the EIB’s East Africa microfinance programmes; the EIB works in East Africa with 11 microfinance institutions, supplying EUR 125 million of credit
EAC Microfinance Global Authorisation
Photographe: David Blumenfeld
©EIB
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