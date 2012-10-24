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FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 100 000 000 €
Eau, assainissement : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2012 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Fiche récapitulative

Date de publication
24 octobre 2012
Statut
Référence
Signé | 20/12/2012
20110186
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
DEVLET SU ISLERI GENEL MUDURLUGU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 450 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will co-finance the national contribution of the Republic of Turkey to the country’s flood prevention works.

The loan will be used for the construction of flood prevention and mitigation works across the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The equivalent of the EIA and SEA requirements, as well as requirements for the protection of areas of special interest equivalent to those of the Natura 2000 network in relation to planned works shall be assessed at appraisal. Particular attention will be given to local effects on nature in project design.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66414182
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110186
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Date de publication
29 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
138930765
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110186
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays préadhésion
Pays
Turquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Related public register
29/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Autres liens
Fiche récapitulative
FLOOD PREVENTION AND PROTECTION
Fiche technique
FLOOD PREVENTION AND PROTECTION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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