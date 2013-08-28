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RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Signature(s)

Montant
37 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Bosnie-et-Herzégovine : 37 500 000 €
Énergie : 37 500 000 €
Date(s) de signature
30/06/2014 : 37 500 000 €
Autres liens
Related public register
08/03/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Related public register
30/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Fiche récapitulative

Date de publication
28 août 2013
Statut
Référence
Signé | 30/06/2014
20110180
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
JAVNO PREDUZECE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE, the state-owned electricity company in the Federation of Bosnia and Herzegovina.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 38 million
EUR 86 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of a 20 MW hydro power plant on the stretch of the river Bosna between the towns of Zenica and Nemila.

The operation will support investments in renewable energy, thus contributing to a sustainable and secure supply of energy and therefore to the long term economic growth and development in BIH. The operation supports the Bank's mandate objectives for Candidate and potential Candidate countries, by promoting renewable energy, tackling climate change and improving security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU and it was screened in by national authorities and is subject to an Environmental Impact Assessment. An environmental impact assessment has been performed in accordance with national legislation and it's compliance with EU legislation will be checked during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project are tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC, 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Documents liés
08/03/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
30/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Date de publication
8 Mar 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
52006354
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20110180
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Date de publication
30 Apr 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
51976869
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110180
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays préadhésion
Pays
Bosnie-et-Herzégovine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
08/03/2014 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Related public register
30/04/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Autres liens
Fiche récapitulative
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK
Fiche technique
RENEWABLE ENERGY HPP VRANDUK

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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