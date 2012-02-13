EBERSPAECHER EXHAUST TECHNOLOGY RDI

The project concerns the promoter’s RDI for vehicle exhaust technology. It covers basic research fields in exhaust heat recovery, heat manangement, active sound design, weight reduction and efficiency improvement, as well as subsequent specific developments for new vehicle platforms.

The project will contribute to developing the promoter’s knowledge and know-how in the field of exhaust and active sound technology. It is expected to accelerate the introduction of innovative technologies bringing about positive environmental results, namely the reduction of pollutant emissions and noise from vehicles.

The project will also likely contribute to the dissemination of knowledge, through the collaboration of the promoter with other industry participants and research institutes. The promoter’s RDI activity targets the development of technologies and systems complying or even exceeding the relevant EU legislation.

The project’s activities, as such, fall within the scope of FP7 priority thematic area of “Sustainable surface transport”.

In conclusion, the project corresponds to the EU policy orientations to promote private sector and competitive innovation and is therefore eligible under Article 309 point (c) Common interest, “Knowledge Economy” – Research and development” as well as “Innovation”.

Subject to EC confirmation, the project could also be eligible under the RSFF Commission window.