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DASOS TIMBERLAND FUND II

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Tanzanie : 2 600 000 €
Russie : 2 700 000 €
Brésil : 3 000 000 €
Ukraine : 3 000 000 €
Indonésie : 3 400 000 €
Estonie : 3 600 000 €
Pologne : 3 600 000 €
Roumanie : 3 600 000 €
Finlande : 4 500 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 30 000 000 €
Date(s) de signature
2/01/2013 : 2 600 000 €
2/01/2013 : 2 700 000 €
2/01/2013 : 3 000 000 €
2/01/2013 : 3 000 000 €
2/01/2013 : 3 400 000 €
2/01/2013 : 3 600 000 €
2/01/2013 : 3 600 000 €
2/01/2013 : 3 600 000 €
2/01/2013 : 4 500 000 €
Autres liens
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DASOS TIMBERLAND FUND II
Related public register
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
24 mai 2012
Statut
Référence
Signé | 02/01/2013
20110147
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
DASOS TIMBERLAND FUND II
Dasos Capital
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Fund targeting forestry assets mainly in Europe

An Investment Fund targeting sustainable forestry and biomass investments mainly in Europe. The fund manager plans to complete six to ten investments. The fund aims to make a commercial return whilst contributing to climate change and other environmental objectives.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund is expected to invest taking a sustainable environmental management perspective and the social impacts will be duly analysed. In the EU, initial afforestation and reforestation for the purposes of conversion to another type of land use falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The decision of the Competent Authority whether to require an EIA on the basis of Annex III of the Directive will be assessed, as well as the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats’ 92/43/EEC and Birds’ 79/409/EEC Directives). The same approach and principles as contained in EU law will be applied outside EU. Details of the Fund’s environmental due diligence procedures wil be reviewed during appraisal, in particular its procedures for ensuring compliance with EU Environmental Directives (including EIA Directive, Habitats Directive and Birds Directive).

The Fund’s investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the Fund are in line with the provisions of the EU Procurment Directive. Details will be verified during appraisal.

Documents liés
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DASOS TIMBERLAND FUND II
16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DASOS TIMBERLAND FUND II
Date de publication
12 May 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
66415517
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110147
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays d'Amérique latine & Asie
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Roumanie
Brésil
Finlande
Ukraine
Indonésie
Russie
Pologne
Tanzanie
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
Date de publication
16 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157904319
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110147
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays d'Amérique latine & Asie
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Roumanie
Brésil
Finlande
Ukraine
Indonésie
Russie
Pologne
Tanzanie
Estonie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
12/05/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - DASOS TIMBERLAND FUND II
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16/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DASOS TIMBERLAND FUND II
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Fiche récapitulative
DASOS TIMBERLAND FUND II
Fiche technique
DASOS TIMBERLAND FUND II

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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