MOLDELECTRICA POWER TRANSMISSION

Fiche récapitulative
The project envisages the rehabilitation and modernisation of a part of the high voltage transmission network of Moldelectrica, the state-owned Moldovan transmission system operator. It includes the refurbishment of a number of substations and transmission lines.
The project aims at improving the reliability of Moldova’s electricity transmission network and at reducing its losses. The proposed refurbishment and modernisation of a part of the high voltage transmission lines and associated substations will enable the system operator to further increase its compliance with the European Network Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) provisions. The project is also expected to promote socio-economic development in the country.
The project mainly consists of rehabilitation works, expected to have low environmental impact, and does not envisage any new construction (to be assessed during appraisal). The Bank will request the project to follow relevant EU environmental and social practices in line with its rules applicable to such projects.
The legal documentation will oblige the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with EIB guidelines and the relevant applicable rules.The promoter’s procurement plans and procedures will be evaluated during appraisal.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.