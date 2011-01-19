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ICICI BANK CLIMATE CHANGE FL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
25/08/2011 : 200 000 000 €
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Communiqués associés
Inde : Prêt de 200 millions d’EUR à l'appui de projets d'atténuation des changements climatiques

Fiche récapitulative

Date de publication
30 mars 2011
Statut
Référence
Signé | 25/08/2011
20110119
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ICICI Bank Climate Change Framework Loan

ICICI Bank Ltd

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million
EUR 400 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan supporting investment projects that contribute to climate change mitigation.

The proposed project is in line with the EU policy of strengthening the strategic partnership and cooperation with India in the area of climate change, since it would contribute to the development of renewable energy, and the associated avoidance of green house gas emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The key objective of this operation is to support projects that help to mitigate climate change and to support sustainable economic development. Most individual schemes to be financed will be small and are expected to have limited environmental impacts. However, some of the schemes, if located in the EU, might well be categorised as Annex I or II-type projects under the EIA Directive, which would require respectively a mandatory environmental impact assessment or a review by the competent authority for the need to carry out an EIA. The investment schemes shall be prepared in line with the applicable national and relevant EU environmental legislation, including due consideration for protection of sites of nature conservation, as well as the social safeguards of the Bank.

The procurement procedures applied by the Borrower will comply with the Bank’s Guide to Procurement including the publication of tenders in the Official Journal of the EU when appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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