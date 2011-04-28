Sviluppo Metropolitana di Roma

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Fiche récapitulative
Comune di Roma
The proposed project would consist of :
- a 1.1 km extension of underground line B,
- the acquisition of 15 new trains to operate on this line and
- some other interventions to modernise the infrastructure of underground lines A and B, including the extension of a depot.
The project will increase the extension, level of service, effectiveness and reliability of the public transport service in the Rome metropolitan area, contributing to the limitation of private car usage through an expected shift to the metro network.
A full EIA has been carried out for line B extension. Rolling stock provision falls outside the scope of Directive 85/337/EEC (as amended); details on scrapping procedures will be assessed during appraisal. The other interventions on the lines are also outside the scope of the EIA Directive. The depot extension should fall under Annex II, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. Full details will be checked at appraisal stage. The project is expected to have some positive impacts on environment thanks to the increase in public transport service quality.
The Promoter is a public entity subject to EU public procurement directives (2004/17/EC and 2004/18/EC). The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. Details will be checked at appraisal stage.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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