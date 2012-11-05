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B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
31/05/2013 : 80 000 000 €
Autres liens
Related public register
09/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
5 novembre 2012
Statut
Référence
Signé | 31/05/2013
20110098
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 160 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project, covering the period 2012-2015, encompasses RDI-related expenditures focusing on formulation and carrier technology for the delivery of medicine and the supporting means necessary to develop innovative products. It will take place in Melsungen (Germany).

The project aims to improve quality hospital care products and treatment thanks to the availabilityof leading edge innovative treatments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The R&D activities included in this project will not materially change current R&D practices and will be carried out within existing facilities, making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. Thus, an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, is not required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement. The promoter carries out competitive enquiries among potential suppliers for goods and services. These procedures, which are typical for the industry, are in the best interests of the project and entirely satisfactory to the Bank.

Documents liés
09/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Date de publication
9 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65164705
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110098
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Date de publication
7 Oct 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
70069327
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110098
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
09/03/2016 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
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Fiche récapitulative
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI
Fiche technique
B BRAUN MELSUNGEN AG RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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