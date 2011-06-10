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GIZA NORTH POWER PLANT II

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Égypte : 50 000 000 €
Énergie : 50 000 000 €
Date(s) de signature
29/12/2011 : 50 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - gas pipeline - EN

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2011
Statut
Référence
Signé | 29/12/2011
20110096
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Giza North Power Plant II

Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 495 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The installation of a 750 MW Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) at the Giza North Power Plant in the Nile estuary area northwest of Cairo to meet growing demand of electricity and increase the fuel efficiency of power generation in Egypt.

The aim is to expand generation capacity to meet projected growth in electricity demand. The application of Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) – module 3 – technology allows for high fuel efficiency in generation and as such contributes to mitigating green-house gas emission (GHG) intensity in the electricity sector.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A more energy-efficient technology with lower emissions than the steam cycle plants currently used in Egypt for base load generation, resulting in CO2 emissions decrease. The project is thus expected to help meet electricity demand with lower environmental impact than other fossil fuel based alternatives.

Legal documentation will oblige the promoter to ensure procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU rules.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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