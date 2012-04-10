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CARRETERAS DE GALICIA IV

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 80 000 000 €
Transports : 80 000 000 €
Date(s) de signature
22/11/2012 : 80 000 000 €
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23/04/2015 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARRETERAS DE GALICIA IV
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV

Fiche récapitulative

Date de publication
10 avril 2012
Statut
Référence
Signé | 22/11/2012
20110091
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CARRETERAS DE GALICIA IV
COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 167 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is a road multi-scheme encompassing 8 components relating to new construction, rehabilitation and upgrading, and implementation of road safety measures in the regional road network of the Autonomous Community of Galicia (Spain).

A road multi-scheme encompassing new construction, rehabilitation and upgrade works, and implementation of road safety measures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework and to be in line with EU environmental policy and be acceptable in environmental terms to the EIB. In particular, compliance with EU Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats and SEA Directive 2001/42/EC will be verified during appraisal.

The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European and National Public Procurement legislation. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18 or 2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARRETERAS DE GALICIA IV
Date de publication
23 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58586642
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110091
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CARRETERAS DE GALICIA IV
Date de publication
31 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
56110929
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110091
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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CARRETERAS DE GALICIA IV
Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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