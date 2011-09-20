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CHIREC BRUSSELS HOSPITAL

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 100 000 000 €
Santé : 100 000 000 €
Date(s) de signature
3/12/2012 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Belgique : Financement du nouvel hôpital Delta à Bruxelles

Fiche récapitulative

Date de publication
20 septembre 2011
Statut
Référence
Signé | 03/12/2012
20110085
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
CHIREC Brussels Hospital

CHIREC, Centre Hospitalier Interregional Edith Cavell

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Programme of investment for private and public hospitals and other small healthcare facilities in Belgium.

The project foresees the regrouping of medical activities in a single site, from their presently scattered location on three sites not longer fit to the purpose: the hospitals of Cavell, Parc Léopold and Basilique. The site chosen for the new hospital is DELTA AUDERGHEM, a surface of ca 5 hectares. The new building will have a surface of 90 000 m² and will host: day hospital and standard hospitalisation activities (500 beds), support services, 100 spaces for consultations, logistic services, hotel and commercial services, rooms for divulgation and scientific activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. The project’s ultimate aims and expected results are the care and protection of a weak population segment, thus its social value must be considered positive.

The Promoter is a private entity subsidised by regional and federal budgets, thus required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement. The Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation and in the best interest of the project. The procurement practices for the programme will be examined during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Date de publication
15 Apr 2015
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58401171
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20110085
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Date de publication
10 Mar 2016
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
65178830
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110085
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - CHIREC BRUSSELS HOSPITAL
Date de publication
24 Jan 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
119217532
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110085
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Belgique
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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