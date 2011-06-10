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BMW HYBRIDIZATION

Signature(s)

Montant
325 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 325 000 000 €
Industrie : 325 000 000 €
Date(s) de signature
25/07/2011 : 325 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2011
Statut
Référence
Signé | 25/07/2011
20110074
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BMW Hybridization

BMW AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 325 million
EUR 660 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter’s investments for the research and development of a complete system of electric and electronic components for the hybridisation of passenger vehicles’ powertrains as well as for their integration in the promoter’s future fleet of vehicles.

The project will contribute to increasing the promoter’s knowledge and know-how in the field of innovative hybrid powertrains. It is also expected to bring about positive environmental results in terms of reduction of fuel consumption and CO2 emissions, nitrogen oxides, hydrocarbons and other harmful emissions. Moreover, the project is expected to accelerate the accumulation and diffusion of knowledge within the European automotive industry, and therefore to contribute to increasing the European industry’s innovation capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project might also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments concern test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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