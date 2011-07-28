ROUTES RURALES IV

Signature(s)
Fiche récapitulative
Caisse pour le Financement Routier (CFR)
Financing of the final phase of Morocco's second National Rural Roads Programme (PNRR-2) from the EIB's own resources under the ENP MED Mandate 2007-2013.
Through the construction or upgrading of 15 500 km of rural roads, the programme will serve to make nearly three million rural dwellers less isolated, thereby ensuring that by the end of the programme 80% of the rural population will have access to the road network compared to 54% when it was launched. It will help to reduce the disparities between the different provinces in terms of accessibility.
Virtually all of the improvements planned under this PNRR-2 project to open up rural areas are being made on existing tracks. Route changes are marginal. This project should not present any major negative risks for the environment. However, some reversible environmental impacts can be expected in certain situations.
After implementing the previous phase of the project, the promoter is fully familiar with the Bank's procurement policy and scrupulously applies the principle of international calls for tender, with publication in the Official Journal of the European Union if necessary. Since 2007, CFR has used standard documents agreed with the World Bank and the procedures have been applied systematically.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.