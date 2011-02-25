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AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Signature(s)

Montant
185 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 185 000 000 €
Santé : 185 000 000 €
Date(s) de signature
2/08/2011 : 185 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Fiche récapitulative

Date de publication
25 février 2011
Statut
Référence
Signé | 02/08/2011
20110011
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Ausbau Salzburger Landeskliniken

LAND SALZBURG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 175 million
Up to EUR 355 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Refurbishment and extension of the Salzburger Landeskliniken on the existing site in the city of Salzburg under the “Masterplan 2020”.

The project will contribute to improving the organisational structure and further development of clinical healthcare services of the Salzburger Landeskliniken to meet future service needs arising from changes in the demographic and morbidity patterns of the target population.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. Due to the fact that healthcare is an element of social cohesion, the programme will have positive social benefits in this respect.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment programme will be examined during appraisal.

Commentaires

The “Masterplan 2020” investment programme covers the period from 2008-2022 for the new construction, renovation, adaptation and extension of buildings and investments in medical equipment. The project will finance the implementation of the first phase until 2017.

Documents liés
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Date de publication
28 May 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
40623111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20110011
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Date de publication
21 Jul 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
138753251
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20110011
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/05/2014 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
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21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN
Autres liens
Fiche récapitulative
Ausbau Salzburger Landeskliniken
Fiche technique
AUSBAU SALZBURGER LANDESKLINIKEN

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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