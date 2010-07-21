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AFFORESTATION AND EROSION CONTROL

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Turquie : 150 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 150 000 000 €
Date(s) de signature
4/07/2011 : 150 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
6 avril 2011
Statut
Référence
Signé | 04/07/2011
20100721
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Afforestation and Erosion Control (Turkey) - Investment Loan

Ministry of Environment and Forestry (MoEF)

Mr. Hanifi Avci, Director General
General Directorate of Afforestation and Erosion Control
Sogutozu Cad. No.14/E Kat 12 A Blok 06560 Bestepe Ankara
Tel : +90 312 207 5776
www.agm.gov.tr

Mr. Ismail Belen, Deputy Director General
General Directorate of Forestry
OGM Gazi Tesisleri, 06560 Gazi Ankara
Tel : +90 312 2964111
www.ogm.gov.tr

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 378 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Supporting forest rehabilitation, afforestation, erosion control and forest fire-fighting activities in Turkey through the Ministry of Environment and Forestry (MoEF).

The operation will support the management of Turkey’s existing forests, and the country’s ambitious programme of afforestation and erosion control works: the Afforestation and Erosion Control Mobilisation Action Plan (2008-2012).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Turkey has a severe erosion problem, and about half of its forests are classified as degraded. Because of the project’s focus on afforestation, erosion control and soil rehabilitation works, it is likely to deliver multiple environmental benefits. The project is expected to contribute to both EU and Turkish environmental policy objectives in the fields of climate change, biodiversity and soil management. Technical features of the project and their impact on landscape as well as EIA procedures for forestry-related projects in Turkey will be analysed during the appraisal.

Tendering and subcontracting procedures for site preparation, planting, maintenance and other works will be examined during the appraisal process. These are subject to Turkey’s public procurement legislation, which is modelled on the EC Public Procurement Directives and is in line with these directives in several key aspects.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Supporting forest rehabilitation, afforestation, erosion control and forest fire-fighting activities in Turkey through the Ministry of Environment and Forestry (MoEF).
Afforestation and Erosion Control
©To be defined
Supporting forest rehabilitation, afforestation, erosion control and forest fire-fighting activities in Turkey through the Ministry of Environment and Forestry (MoEF).
Afforestation and Erosion Control
©To be defined
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Afforestation and Erosion Control
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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